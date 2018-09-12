В Госдуме призвали расширить категорию самозанятых граждан

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что категорию самозанятых граждан необходимо расширить. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас по статистике 82 млн трудоспособного населения, а работающего населения, за которое платятся страховые взносы, только 52 млн. Это, на самом деле, то, о чем говорил и бизнес, и профсоюзы — необходимо сделать все для того, чтобы выводить из тени тех, кто сегодня не зарегистрирован, не платит ни налоги, ни сборы и тем самым по существу повышает нагрузку на наши предприятия и на тех, кто действует в легальном секторе», — сказал Макаров.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд.