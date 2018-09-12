Официальный курс евро снизился на 75 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 75,54 коп., до 80,64 руб., курс доллара уменьшился на 40,16 коп., до 69,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 55,63 коп., составив 74,55 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2340,85 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1060,12 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до $79,33 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,84%, до $69,83 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».