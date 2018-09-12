Новак охарактеризовал ситуацию на нефтяном рынке

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил о комфортности цен на нефть для производителей и потребителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра , если цены на нефть находятся в диапазоне от $60 до $80 за баррель, это позволяет делать инвестиции как в нефтяную, так и в газовую отрасли. При этом такая цена является комфортной и с потребительской точки зрения.

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«Сегодня мы видим, рынок уже более-менее стабилизировался», — сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что в России компании потенциально могут увеличить добычу нефти. Также в министерстве отметили, что ситуация на рынке энергоносителей и динамика цен на нефть в период с июня по август соответствовали ожиданиям Минэкономразвития.