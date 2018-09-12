Лавров рассказал, сколько долгов Россия списала Африке

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что Россия за прошедшие 15 лет списала свыше $20 млрд долгов стран Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в настоящее время российская сторона выделяет значительные средства, предназначенные на развитие африканского региона.

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«В Африке мы за последние лет 15, наверное, списали задолженность африканских стран перед Россией на сумму более 20 миллиардов долларов», — заявил Лавров.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена наращивать помощь государствам Африки в области развития энергетики.