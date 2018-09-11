Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Минфин отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 12 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минфин России информирует о непроведении 12 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее сообщалось, что Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД на сумму 13,219 млрд руб.

Как стало известно, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

В свою очередь спрос на аукционе достиг 24,955 млрд руб.

22 августа Минфин не стал проводить аукционы ОФЗ из-за высокой волатильности рынков.