Официальный курс евро вырос на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 72,4 коп., до 81,39 руб., курс доллара увеличился на 10,59 коп., до 69,97 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 38,4 коп., составив 75,11 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи понизился на 0,01% и составил 2335,53 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,2%, до 1045,16 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до $77,57 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до $67,61 за баррель.

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