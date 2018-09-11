Минпромторг может пересмотреть сумму возврата по tax free после повышения НДС

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что объем возвращаемой по системе tax free части НДС может быть пересмотрен после повышения НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает RNS.

«Минимальная (сумма) на покупку, наверно, нет (не будет пересматриваться – «Газета.Ru»), но сам объем возвращаемой части НДС, наверно, логично, что может быть пересмотрен, потому что мы же возвращаемым иностранным покупателям», — сказал Евтухов.

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Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что система tax free может заработать по всей России с 2019 года.

Он также напомнил, что для повышения покупательной активности туристов в 12 регионах России была введена система tax free.