Топилин не исключил продление заморозки пенсионных накоплений

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что заморозка пенсионных накоплений может быть продлена еще на год, до 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В эту сессию, в осеннюю сессию, я так понимаю, Минфин не успевает (определиться с моделью индивидуального пенсионного капитал). В этом цикле бюджета сложновато будет сделать, я думаю, что это не получится. Это надо вносить с бюджетным пакетом, и мы его не видели. Они внесут заморозку, скорее всего, еще на один год — до 2021-го», — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам.