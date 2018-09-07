Глава ФНС рассказал, как можно усовершенствовать работу налоговых администраций

Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что, если налоговые администрации не хотят отставать от времени, им потребуется создание собственной цифровой платформы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ФНС.

«В современных условиях у налоговых администраций, если они хотят не отстать от перемен, нет выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности», — сказал Мишустин.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России внесло в правительство пакет законопроектов об отказе от бумажных лицензий для бизнеса.

Как отмечается, в МЭР предполагают полностью упразднить предоставления лицензий на право выполнения работ или оказания услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в бумажном виде.