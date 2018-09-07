В Минэнерго рассказали об ожиданиях по объему нефтепереработки в России

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Минэнерго ожидает стабилизацию переработки нефти в России в результате налогового маневра. Об этом сообщает сообщает RNS.

«Я думаю, что переработка стабилизируется на уровне 260-265 млн тонн. Это позволит наши внутренние потребности покрыть», — сказал Сорокин.

Реклама

Он также добавил, что при этом есть риск ухода с рынка порядка 30 млн тонн нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство выступает против дополнительных преференций российским нефтяникам.