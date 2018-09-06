Путин предложил ввести штрафы до 200 тысяч рублей за увольнение возрастных сотрудников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников или отказ им в приеме на работу. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов», следует из документа.

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При этом гражданами предпенсионного возраста будут признаваться те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет или менее.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму поправки к закону об изменении пенсионной системы.