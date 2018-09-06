Медведев сообщил о сохранении налогового моратория в России на шесть лет

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил на Московском финансовом форуме, что уровень налоговой нагрузки в стране не будет меняться ближайшие шесть лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет», — сказал Медведев.

Реклама

Он также добавил, что в ближайшие шесть лет будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Ранее Медведев сообщил, что российская юрисдикция стала больше отвечать потребностям бизнеса.

Премьер отметил, что развитие российской экономики уже не сопровождается внешней уязвимостью, поскольку была создана неплохая база.