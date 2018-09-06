Силуанов пообещал не изымать сверхдоходы компаний

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что никакого изъятия сверхдоходов у компаний не будет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Слово «изъятие сверхдоходов» сразу напрягает, друзья, никакого изъятия сверхдоходов не будет», — сказал Силуанов.

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Как стало известно, помощник президента России Андрей Белоусов подготовил план об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний.

На встрече крупного бизнеса с Белоусовым и главой Минфина последний успокоил общественность и заверил, что налоговая нагрузка меняться не будет.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал «Газете.Ru» инициативу Белоусова.