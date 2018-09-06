Британия намерена ввести новые санкции против России после Brexit
Великобритания сможет разработать дополнительные санкции в отношении России после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского кабмина.
По данным телеканала, Лондон намерен разработать собственный закон о санкциях.
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Как отмечается, Британия хочет ввести новые санкции против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
При этом в настоящее время Великобритания должна согласовывать введение санкций с остальными странами ЕС.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на расширении антироссийских санкций из-за инцидентов с отравляющим веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери.