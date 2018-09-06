Орешкин не исключил приватизацию «Совкомфлота» до конца 2018 года
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация «Совкомфлота» может пройти до конца текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«На Дальневосточном форуме будет подписана интересная сделка между «Новатэком», «Совкомфлотом» и китайскими партнерами. Это является очень важным этапом в приватизации «Совкомфлота», — сказал Орешкин.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития отмечает большой прогресс в реализации плана приватизации «Совкомфлота».
Он также добавил, что МЭР не рассчитывает на приватизацию других госактивов в текущем году.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что Минпромторг ждет потенциального интересного покупателя для продажи ему до 49% в «Вертолетах России».