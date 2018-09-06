Власти ужесточат правила блокировки счетов банками

Банкам ограничат возможность заблокировать счета клиентов, заподозренных в реализации «серых схем». Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что соответствующие поправки готовит Минфин.

По мнению участников рынка, вопрос произвольной интерпретации финансовыми организациями сомнительных операций может быть решен путем введения штрафов за замораживание счетов добросовестных клиентов.

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На данный момент кредитные организации могут заблокировать счет клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций.

Ранее сообщалось, что ФАС и ЦБ рекомендовали банкам не использовать в рекламе информацию о госучастии.