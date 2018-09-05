Ушаков сообщил об участниках ВЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьеры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почетными гостями (ВЭФ) на этот раз будут председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён», — сказал Ушаков.

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Он подчеркнул, что на форум приедет рекордное количество участников — около 5 тыс. человек.

Ранее Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин на ВЭФ озвучит планы по развитию Дальнего Востока и затронет тему безопасности в АТР.