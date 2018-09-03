ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 9,9%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«В августе 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев почти не изменились и остались на уровне сентября-октября прошлого года. Они составили 9,9% после 9,7% в июле», — заявили в ЦБ.

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Ранее Центробанк сообщал, что годовая инфляция в России достигнет наибольшего значения в первом квартале 2019 года.

Отмечается, что с учетом переноса НДС в начале 2019 года инфляция превысит 4%, затем во втором квартале года темпы инфляции будут вблизи этого значения.