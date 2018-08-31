Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

Украина, Албания, Норвегия и Черногория поддержали решение Европейского союза (ЕС) внести в санкционный список шесть компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста. Соответствующая декларация опубликована на сайте Совета ЕС.

30 июля Совет ЕС расширил список юрлиц и организаций, которые «подпадают под ограничительные меры».

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«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, член Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что США включили российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.