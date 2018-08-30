Fox: в попытке обойти санкции США иранцы начали делать новые паспорта

В надежде обойти санкции США граждане Ирана начали тратить большие деньги на то, чтобы купить паспорта в соседних странах через подкуп или с помощью использования недостоверной информации, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники, в том числе из Ирана.

По данным источников телеканала, иранцы уже начали получать паспорта от ряда стран. В материале говорится, что иранцам в этом помогает правительство, и это стало настолько заметным, что получение новых паспортов с помощью денег и коррупции стало растущей проблемой.

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В основном, такой мерой пользуются бизнесмены, желающие обойти экономические санкции США и продолжить вести бизнес с Западом, рассказал один источник из Ирана.

Несколько специалистов по борьбе с терроризмом в США также подтвердили Fox News, что в последние месяцы появились опасения по поводу безопасности паспортного контроля.