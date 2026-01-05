Путин поручил разработать меры помощи семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей

Президент России Владимир Путин поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также глава государства поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми и введении льготных тарифов для многодетных.

«Представить предложения по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей; по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси», — сказано в сообщении.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил использовать советский опыт и предоставлять многодетным семьям бесплатное жилье. По его мнению, благодаря строительству социального жилья и обещанию обеспечить каждую семью отдельной квартирой до 2000 года, число рождений на одну женщину превысило 2,1. Сейчас коэффициент рождаемости в России составляет примерно 1,4.

Ранее в Швейцарии хотят установить предельную численность населения.