В небе над Донецком произошел взрыв

Взрыв произошел в небе над Донецком. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрыв раздался в период между 14:45 и 14:50 мск. Его можно было услышать в центральной и западной частях города.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

С 22 по 28 декабря российские военные ликвидировали 1651 украинский беспилотник.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка. В результате без электричества остались 115 населенных пунктов, что затронуло более 11 тыс. потребителей в Хомутовском и частично Рыльском районах.

Ранее российские войска ударили по центру подготовки операторов дронов ВСУ.