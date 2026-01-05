Видео: автомобиль с москвичом разбился, влетев в здание

В Москве на видео попало, как автомобиль с человеком разбился о здание

В Москве автомобиль с человеком влетел в фасад здания. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Дмитриевского 2А. Автомобиль влетел в здание подстанции скорой помощи», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль на скорости врезается в фасад здания, от удара машина отлетает. Далее заметно, как к месту ДТП подъезжают автомобили, из которых выбегают люди.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет. В результате аварии водитель отечественного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажиры иномарки пострадали. Прибывшие медики госпитализировали людей с травмами разной степени тяжести.

Ранее в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды.