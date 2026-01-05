«Слабо верится»: Карседо указали на низкий уровень для «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо не подойдет для «Спартака» по уровню. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне непонятен выбор «Спартака», тем более, учитывая, что тренер переходит из «Пафоса». Это не уровень «Спартака». Посмотрим, может быть что-то у него и получится. Хотя слабо в это верится», — сказал Булыкин.

4 января появилась информация о подписании главным тренером кипрского «Пафоса» Карседо контракта со «Спартаком». Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

