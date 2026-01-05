Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Турции

Эрдоган: идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена

Идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Bloomberg.

«Идея проведения мирного саммита в Стамбуле не отброшена. Мы продолжаем активно продвигать этот вариант. Как только условия будут созревшими, Турция готова вновь сделать Стамбул центром мирных переговоров, наши двери остаются открытыми для всех», — сказал он.

До этого Эрдоган заявил, что планирует обсудить план по урегулированию украинского конфликта с американским президентом Дональдом Трампом.

28 декабря Трамп и Зеленский провели переговоры в США. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными.

При этом Зеленский уверен, что «альтернативы миру нет» и конфликт с Россией необходимо заканчивать дипломатическим путем.

Ранее на Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.