Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В Татарстане увеличили выплаты контрактникам

В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,9 млн рублей
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Татарстане с 1 января выросла единовременная выплата гражданам, которые заключают контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ республики.

«В Татарстане утвердили решение повысить выплаты контрактникам до 2,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что сумма будет складываться исходя из 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны России. Они уточнили, что на повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Выплаты могут получить и те военные, которые войдут в состав новых войск беспилотных систем (БПС), а также новобранцы Африканского корпуса (АК).

Отмечается, что для всех солдат предусмотрена специальная подготовка на полигонах, которая будет проводиться не менее двух месяцев. При этом для попадания в новые войска будет необходимо пройти более тщательный отбор. В АК будут брать бойцов с крепким здоровьем и боевым опытом, а в БПС тех, кто технически подкован и обладает геймерскими навыками.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства в Мосгордуме заявил, что столица является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих в зону СВО. По словам главы города, ежегодно контракты на военную службу добровольно заключают около 20 тысяч москвичей.

Ранее Белоусов раскрыл число контрактников, поступивших на службу в 2025 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564331_rnd_5",
    "video_id": "record::963df173-7f8a-4c51-ac80-04eec546b9ea"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+