В Татарстане увеличили выплаты контрактникам

В Татарстане с 1 января выросла единовременная выплата гражданам, которые заключают контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ республики.

«В Татарстане утвердили решение повысить выплаты контрактникам до 2,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что сумма будет складываться исходя из 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны России. Они уточнили, что на повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Выплаты могут получить и те военные, которые войдут в состав новых войск беспилотных систем (БПС), а также новобранцы Африканского корпуса (АК).

Отмечается, что для всех солдат предусмотрена специальная подготовка на полигонах, которая будет проводиться не менее двух месяцев. При этом для попадания в новые войска будет необходимо пройти более тщательный отбор. В АК будут брать бойцов с крепким здоровьем и боевым опытом, а в БПС тех, кто технически подкован и обладает геймерскими навыками.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства в Мосгордуме заявил, что столица является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих в зону СВО. По словам главы города, ежегодно контракты на военную службу добровольно заключают около 20 тысяч москвичей.

Ранее Белоусов раскрыл число контрактников, поступивших на службу в 2025 году.