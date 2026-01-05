Размер шрифта
Ученые поймали редкую золотую акулу-альбиноса с белыми глазами

MarineBio: Коста-Рике поймали редкую золотую акулу-альбиноса с белыми глазами
Parismina Domus Day/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые описали редчайший случай нарушения пигментации у акулы-няньки, пойманной у побережья Коста-Рики. Как сообщается в журнале Marine Biodiversity (MarineBio), у животного одновременно проявились альбинизм и ксанторизм — сочетание, ранее не зафиксированное у этого вида.

Необычную акулу выловили 10 августа 2024 года недалеко от национального парка Тортугеро. Двухметровая самка акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) попалась на крючок спортсмену-рыболову, который поднял ее с глубины около 37 метров. Рыба сразу привлекла внимание необычным внешним видом: кожа имела золотисто-желтый оттенок, а глаза были белыми — резкий контраст с типичной для вида серо-коричневой окраской.

Рыбаки и ученые действовали осторожно: акулу измерили, тщательно сфотографировали для научной документации и затем отпустили обратно в море. Анализ снимков и морфологических признаков провели международная группа исследователей под руководством Мариоксиса Масиас-Куяре.

По их выводам, у животного проявились признаки называемой альбино-ксантохромии — редкого сочетания двух нарушений пигментации. Альбинизм связан с отсутствием меланина и обычно проявляется светлой кожей и глазами, тогда как ксанторизм приводит к преобладанию желтых пигментов. Подобная комбинация ранее не описывалась у акул-нянек.

Ученые отмечают, что такие особенности могут снижать шансы на выживание в дикой природе, делая животных более заметными для хищников или добычи. Тем не менее акула выглядела физически здоровой.

Акулы-няньки могут жить до 25 лет и известны своей необычной способностью активно прокачивать воду через жабры, что позволяет им подолгу оставаться неподвижными на дне. Новый случай расширяет представления ученых о разнообразии пигментации у хрящевых рыб и подчеркивает, насколько редкие генетические феномены все еще могут встречаться в океане.

Ранее у берегов Австралии нашли древнейшего гигантского хищника из рода современных акул.

