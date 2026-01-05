Путин дал поручения о российской экономике

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Согласно документу, правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Также им было поручено обеспечить реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость значимого увеличения собираемости налогов в этом году.

Кроме того, российский лидер дал поручение кабмину и Центробанку ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления.

19 декабря Путин сообщил, что рост ВВП в России составляет 1%, но за прошедшие три года этот показатель составил уже 9,7%.

Ранее Путин заявил, что посадка российской экономики происходит плавно, но с дисбалансами.