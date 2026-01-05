Агент Кузнецова назвал логичным переход хоккеиста в «Салават Юлаев»

Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев выразил благодарность руководству «Металлурга», которое выполнило все свои обещания перед 33‑летним хоккеистом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Отрезок в «Металлурге» мог быть намного лучше. Переход в «Салават Юлаев» считаю логичным. Как только появилась такая возможность, мы обратились в «Металлург», который пошел нам навстречу и отпустил. Полное уважение руководству магнитогорского клуба, в течение всего контракта Кузнецова, который у него был, они выполняли все свои обещания», — сказал Бабаев.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил 33-летнего форварда в список отказов. «Салават Юлаев» оказался единственным клубом, который подал соответствующую заявку, и теперь Кузнецов пополнит состав уфимской команды.

В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Канада проиграла Чехии в полуфинале МЧМ-2026.