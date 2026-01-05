Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Путин поручил расширить импорт товаров, которые не имеют отечественных аналогов

Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что правительство совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ должны обеспечить решение в 2026 году ряда ключевых задач.

Одной из них является изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов).

25 декабря в Минпромторге России сообщили, что перечень допустимых для параллельного импорта товаров будет сокращаться там, где преуспели российские производители или компании из дружественных государств, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности.

8 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент России подвел итоги 2025 года, поручил правительству начать работу по структурному преобразованию экономики, а также рассказал о том, что думает о повышении НДС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рекордно сократился параллельный импорт легковых автомобилей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564385_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+