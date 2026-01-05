Путин поручил расширить импорт товаров, которые не имеют отечественных аналогов

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что правительство совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ должны обеспечить решение в 2026 году ряда ключевых задач.

Одной из них является изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов).

25 декабря в Минпромторге России сообщили, что перечень допустимых для параллельного импорта товаров будет сокращаться там, где преуспели российские производители или компании из дружественных государств, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности.

8 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент России подвел итоги 2025 года, поручил правительству начать работу по структурному преобразованию экономики, а также рассказал о том, что думает о повышении НДС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рекордно сократился параллельный импорт легковых автомобилей.