Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком

Президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал рассмотреть возможность увеличения выплат пособия по уходу за больным ребенком для многодетных семей. Поручение обнародовано на сайте Кремля.

Глава государства поручил представить предложения до 1 июня 2026 года. Ответственными за выполнение задачи Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, а также председателей комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития РФ.

В ходе этого де заседания президент поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей. Также Путин поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми и введении льготных тарифов для многодетных.

4 января председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил использовать советский опыт и предоставлять многодетным семьям бесплатное жилье.

По его мнению, благодаря строительству социального жилья и обещанию обеспечить каждую семью отдельной квартирой до 2000 года, число рождений на одну женщину превысило 2,1. На данный момент коэффициент рождаемости в России составляет примерно 1,4.

Ранее Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России.