Мужчины провалились под лед на снегоходе во время прогулки по свердловскому водохранилищу

В Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе

В Свердловской области мужчины провалились под лед. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. По данным Telegram-канала, в поездку на снегоходах отправились 29-летний Илья и 51-летний Сергей. Пересекая водоем, они провалились под тонкий лед.

В результате спасателям удалось спасти старшего мужчину, его направили в реанимацию. Несмотря на помощь медиков, он не выжил. Местонахождение второго пострадавшего неизвестно, на данный момент его ищут.

Известно, что за некоторое время до инцидента один из мужчин снял видео поездки. На кадрах, опубликованных Baza, заметно, как трое мужчин, предположительно, едут на одном снегоходе.

По словам местных жителей, рядом с водохранилищем находится АЗС, которая сливает теплую воду. Из-за этого лед очень тонкий и выходить на него опасно.

По данным канала, Сергей был директором строительной компании, Илья работал фитнес-тренером.

Ранее россиянин провалился под лед с трактором из-за плохого самочувствия за рулем.