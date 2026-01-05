В Калининграде завели дело на девушек, которые пытались прикурить у Вечного огня

СК: в Калининграде возбуждено дело об осквернении воинского захоронения

В Калининграде две девушки пытались прикурить сигарету у Вечного огня. Возбуждено уголовное дело об осквернении воинского захоронения, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 3 января у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Так, две девушки, будучи пьяными, пытались прикурить сигарету в чаше Вечного огня, а также похитили с основания обелиска указанного Мемориального ансамбля корзину с цветами.

Личности подозреваемых установили по камерам видеонаблюдения, отметили в ведомстве. Жительниц Калининграда задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

«В настоящее время в рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы», — говорится в сообщении.

По указанной статье уголовного кодекса Российской Федерации девушкам грозит до пяти лет колонии.

Ранее житель Архангельска попал под суд за публикацию георгиевской ленты и нацистской свастики.