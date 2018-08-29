В МЭР прокомментировали иск США в ВТО против России

США неверно интерпретируют ответные действия России на новые американские пошлины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной», — заявили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.

Как стало известно, был отправлен запрос в ВТО на проведение консультаций с Россией по указанным пошлинам.