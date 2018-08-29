В Москве погиб вице-президент НЛМК

Вице-президент группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Бруно де Куман погиб в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В компании подчеркнули, что не станут комментировать подробности трагедии до установления всех обстоятельств.

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По данным РЕН ТВ, де Куман погиб, упав из окна в центре Москвы. Отмечается, что инцидент произошел на улице Серафимовича.

Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года. Он занимался разработкой инновационных видов продукции, совершенствованием процессов производства, а также координировал деятельность исследовательских центров производственных площадок группы.