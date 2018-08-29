Путин назвал основную задачу пенсионной реформы

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Президент России Владимир Путин во время своего телеобращения назвал основную задачу пенсионной реформы.

«Главная цель пенсионных изменений – стабильность и устойчивость пенсионной системы», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Она также подчеркнула, что ведомство просчитало возможные финансовые затраты на проведение референдума.

Как стало известно, ЦИК России одобрил несколько вариантов вопроса для проведения референдума против повышения пенсионного возраста.