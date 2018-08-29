CNBC: Китай смягчит ущерб от торговой войны с США

Торговая война Вашингтона и Пекина не вызовет никакого «значительного» удара по экономике Китая, к такому выводу пришли аналитики в Morgan Stanley. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Китайское правительство продолжит реализацию мер по смягчению последствий от продолжающейся торговой войны с США, заявил главный экономист по Китаю Morgan Stanley Робин Син.

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«Мы не ожидаем какой-либо серьезной коррекции роста [экономики Китая], мы считаем, что потенциальное влияние торговых пошлин будет частично смягчено мерами, принятыми [китайскими] политиками», — сказал Робин Син.

Американские пошлины, по-видимому, уже влияют на китайскую экономику, поскольку последние данные показывают замедление экспортных заказов. Ожидается дальнейшее ослабление экономической активности в августе, предполагает аналитик, добавив, что Пекин, вероятно, смягчит эффект от введенных Вашингтоном пошлин в сентябре и октябре.