Новак прокомментировал возможность выхода Ирана из ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал возможность выхода Ирана из сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Иран является страной, которая входит в организацию ОПЕК. Что касается организации нашего взаимодействия в рамках стран, входящих в ОПЕК и не в ОПЕК. Это добровольное совершенно участие», — сказал Новак.

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Ранее глава Минэнерго сообщил, что нефтяной рынок уже учел возможные американские санкции против Ирана.

Он также оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+.