ФАС и ЦБ рекомендовали банкам не использовать в рекламе информацию о госучастии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Банком России подготовили для финансовых организаций письмо, в котором они не рекомендовали указывать в рекламе информацию о госучастии. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Финансовым организациям, поднадзорным Банку России, при распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера, не рекомендуется указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия государственного (муниципального) участия в финансовой организации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что подготовка данного письма объясняется участившимися случаями использования отдельными финансовыми организациями в рекламе своих услуг и на официальных сайтах информации о нахождении финансовой организации под контролем государства.