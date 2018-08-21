Минфин США внес шесть судов под флагом России в санкционный список по КНДР.

В список санкций внесены две российские компании.

В список попали компании «Гудзон Шиппинг» и «Приморье Маритайм». Обе компании базируются во Владивостоке.

Также отмечается, что в списке значатся суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот» и «Севастополь», все они ходят под российскими флагами.

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Министерство финансов США 15 августа включило россиянина и его компанию в санкции против КНДР.

В МИДе России ранее назвали санкции США попыткой наказать Москву за позицию по КНДР.