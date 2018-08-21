Иранский бизнес заинтересован в торговом маршруте от Крыма к Каспию

Постпред Республики Крым при российском президенте Георгий Мурадов заявил, что Москва и Тегеран обсуждают возможность создания торгового маршрута по Волго-Донскому каналу. Об этом пишут «Известия».

По словам Мурадова, этот маршрут будет самым экономичным и коротким путем. Он уточнил, что речь идет о маршруте, который будет проходить по портам Крыма, Волго-Донскому каналу, Волге и Каспийскому морю.

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«Ряд бизнесменов из Ирана уже заявили о своей готовности выстраивать торговлю по... маршруту», — сказал Мурадов.

Он добавил, что железнодорожное сообщение также облегчит торговлю. При этом поезда будут следовать по маршруту через Крым, Северный Кавказ, Азербайджан и Иран.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита заявил, что отношения между странами развиваются в позитивном поле.