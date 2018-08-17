Киев запретит пассажирское сообщение с Россией ради безопасности украинцев

Министерство инфраструктуры Украины разработало ряд антироссийских ограничений, в число которых вошла отмена пассажирского сообщения. Об этом пишет газета «Украинская правда».

Издание заявляет, что данные меры станут ответом на якобы препятствование Россией украинскому судоходству в Азовском и Черном морях. Владимир Омелян, возглавляющий министерство инфраструктуры, не стал раскрывать все пункты документа, однако подтвердил, что ограничение пассажирского сообщения войдет в их число.

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«Если мы воюем, то нечего туда ездить… Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жесткими и адекватными», — заявил Омелян.

По его утверждению, украинское правительство таким образом надеется обезопасить украинцев, которые продолжают ездить в Россию «на свой страх и риск». При этом условия по обеспечению транзита Украина намерена выполнять и дальше.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что украинскую экономику держат на плаву украинцы, работающие за границей.