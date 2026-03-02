В Иране сотни людей вышли на площади в память о верховном лидере

Tasnim: cотни людей вышли на площади в Иране в память о верховном лидере Хаменеи

Сотни людей вышли на площади городов в Иране в память о лидере Али Хаменеи и против агрессии США и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, в Мешхеде запланированы траурные мероприятия. Как сообщил глава Координационного совета по пропаганде Хорасан-Разави, собрания жителей пройдут вечером на главных площадях и в мечетях города.

Помимо городских площадей, траурная церемония состоится также в святилище Разави, на крыльце Имама Хомейни, где соберутся паломники и местные жители.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поводом для проведения операции стало нежелание Ирана отказаться от разработки собственного ядерного оружия. Трамп призвал народ Ирана свергнуть власть. Также в ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху назвал операцию против Ирана «спасением мира».