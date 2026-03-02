«Все зависит не от них»: легенда сборной России о шансах «Спартака» на золото РПЛ

Экс-игрок Быстров о чемпионстве в РПЛ: все зависит не от «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров после победы московского «Спартака» над «Сочи» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал оценивать шансы красно-белых на победу в чемпионате. Его слова приводит «Советский спорт».

«Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Все зависит не от «Спартака», а от «Краснодара» и «Зенита». Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 22-й минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти. На 61-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет, а на 79-й минуте Маркиньос с передачи Манфреда Угальде вывел «Спартак» вперед. Третий гол красно-белых оформил Пабло Солари на второй добавленной ко второму тайму минуте. На 90+8-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Владимир Ильин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее новый тренер «Спартака» оценил судейство в РПЛ.