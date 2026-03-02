Размер шрифта
Армия

В Донецке беспилотник ВСУ атаковал корпус больницы

Ударный беспилотник ВСУ атаковал корпус горбольницы Донецка
Inna Varenytsia/Reuters

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал корпус городской больницы Донецка. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Киева администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

«За 2 марта по состоянию на 22:00 [мск] поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: <...> Город Донецк (Киевский район) — атака ударного БПЛА в 13:35 — корпус Городской клинической больницы № 7 г. Донецка по ул. Университетской», — говорится в сообщении.

В феврале в поселке городского типа Сартана в ДНР в результате атаки беспилотников женщина и ребенок получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В январе в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских войск повреждения получил дворец культуры в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, пострадали частные жилые дома.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
