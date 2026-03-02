Размер шрифта
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться с коммунальным кризисом в Люберцах

Останина призвала Генпрокуратуру разобраться с затопленными квартирами в Люберцах
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой о проведении расследования причин коммунального кризиса в подмосковных Люберцах. Об этом сообщают РИА Новости

«Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц правительства Московской области, города Люберцы и руководства управляющих компаний и, в случае необходимости, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в обращении.

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы жителей Люберец, столкнувшихся с массовыми затоплениями квартир, особенно на верхних этажах. Останина отмечает «катастрофическую ситуацию в сфере ЖКХ» и приводит конкретные примеры улиц и домов (улица Космонавтов, дом №34, Октябрьский проспект, дом 294/2), где проблема протечек крыш носит хронический характер. Жители утверждают, что, несмотря на многолетние обращения, капитальный ремонт кровли так и не был произведен.

Останина подняла вопросы целевого использования средств, выделенных на ремонт, а также бездействия ответственных лиц. Она требует выяснить, почему годами не устранялись протечки и почему дворы города остаются завалены снегом, несмотря на неоднократные жалобы в АО «Люберецкий городской жилищный трест», администрацию города и главе города.

Ранее жители подмосковного города решили обратиться к Путину из-за залитого фекалиями подвала.

 
