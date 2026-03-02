Размер шрифта
Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали более сотни россиян

APA: из Ирана в Азербайджан эвакуировали 114 граждан России
Мурад Оруджев/РИА Новости

С начала военной операции США и Израиля из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 114 российских граждан. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

С 28 февраля из Ирана в Азербайджан были эвакуированы в общей сложности 553 человека. Среди них 152 гражданина Азербайджана, 127 граждан КНР , 114 россиян, 65 пакистанцев, 42 таджика.

2 марта стало известно, что правительственный самолет, вылетевший из Баку с 32 россиянами из Ирана, прибыл в Москву.

В этот же день уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращения от российских семей начали поступать в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам предложили покидать Иран через территорию Туркмении.

 
