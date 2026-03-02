Размер шрифта
В Сенате США назвали атаку на Иран «безрассудной» ошибкой

Сенатор Хироно: война против Ирана — безрассудная и смертоносная ошибка
J. Scott Applewhite/AP

Атака США на Иран является «безрассудной и смертоносной» ошибкой властей. Об этом в соцсети X написала американский сенатор Мэйзи Хироно.

Сенатор отреагировала на заявление Пентагона о том, что у американцев не было разведданных, свидетельствующих о планах Ирана первым атаковать США.

«Непосредственной угрозы нет. Разрешение конгресса отсутствует. Нет никаких причин, по которым наши военнослужащие должны были лишиться жизней. И нет никакого плана или стратегии выхода. Эта война против Ирана — безрассудная и смертоносная ошибка режима», — написала Хироно.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон решился на этот шаг из-за того, что Иран не соглашался отказаться от планов по разработке собственного ядерного оружия. Трамп призвал народ Ирана взять власть в свои руки. В ночь на 1 марта президент США сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на агрессию Иран атаковал Израиль и военные базы американцев в странах Ближнего Востока. Затем СМИ сообщили о первых потерях американской армии. Трамп заявил, что до завершения операции США потеряют еще больше солдат.

Бывший вице-президент США Камала Харрис в соцсети X написала, что народ США не желает войны с Ираном. Член Палаты представителей конгресса США Фрэнк Пэллон назвал Трампа «поджигателем войны», который «провоцирует насилие», а член конгресса Робин Келли заявила, что президент должен объяснить, для чего он подверг опасности жизни американских солдат.

Ранее в США заявили об «умственной отсталости» Трампа.

 
