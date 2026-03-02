Трамп появился в Белом доме с пятном на шее

Трамп вышел к журналистам в Белом доме с красным пятном на шее

Президент США Дональд Трамп появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, красное пятно располагалось с правой стороны шеи. При этом отмечается, что официальные операторы Белого дома и большинство представителей СМИ вели съемку с другой стороны. Во время церемонии вручения Медалей Почета у американского лидера также наблюдались мешки под глазами.

1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием Трампа.