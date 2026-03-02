Размер шрифта
Общество

В Новороссийске из-за атаки ВСУ более 100 домов получили повреждения

Губернатор Кравченко: 102 дома получили повреждения из-за атаки ВСУ на город
Telegram-канал Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город пострадали минимум 61 частный дом и 41 многоквартирный.

По словам Кравченко, больше всего пострадал частный сектор Восточного района, где из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в трех жилых домах.

Глава города заявил, что поручил своим заместителям оперативно рассмотреть все возможные варианты восстановления домовладений, включая действующие компенсационные программы. Он подчеркнул важность того, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться к привычной жизни.

В селе Мысхако взрывной волной были повреждены окна и двери в здании детского сада. В населенном пункте частично пострадала газовая труба, в связи с чем для обеспечения безопасности временно отключили подачу газа. Кроме того, оказалась повреждена линия наружного освещения. По предварительным данным, на ее полное восстановление потребуется несколько дней.

Ночью 2 марта Кравченко сообщал, что в городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Ранее в Новороссийске три детсада получили повреждения при атаке дронов ВСУ.

 
